«Автодор» прервал серию из четырёх поражений, крупно обыграв «Пари НН» в Единой лиге

В субботу, 17 января, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Пари Нижний Новгород» принимал «Автодор». Нижегородские баскетболисты со счётом 56:81 (20:18; 10:23; 4:16; 22:24) уступили гостям из Саратова.

В составе хозяев отличился американский центровой Дин Хантер — 10 очков, шесть подборов, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+16».

У гостей лучшим стал северомакедонский центровой Ален Хаджибегович, оформивший дабл-дабл — 20 очков, 15 подборов, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+28».