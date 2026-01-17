Скидки
Баскетбол

«Пари Нижний Новгород» — «Автодор», результат матча 17 января 2025, счет 56:81, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Автодор» прервал серию из четырёх поражений, крупно обыграв «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии

В субботу, 17 января, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Пари Нижний Новгород» принимал «Автодор». Нижегородские баскетболисты со счётом 56:81 (20:18; 10:23; 4:16; 22:24) уступили гостям из Саратова.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
56 : 81
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Шендеров, Бабурин, Зоткин
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Фёдоров, Земский, Коско, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев, Хаджибегович

В составе хозяев отличился американский центровой Дин Хантер — 10 очков, шесть подборов, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+16».

У гостей лучшим стал северомакедонский центровой Ален Хаджибегович, оформивший дабл-дабл — 20 очков, 15 подборов, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+28».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
