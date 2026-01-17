Самойленко перед матчем с «Зенитом» рассказал, как поменялась игра «Локо» при Томовиче

22-летний российский защитник Иван Самойленко, представляющий команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», высказался в преддверии матча с «Зенитом».

— Насколько принципиально для тебя противостояние с «Зенитом»?

— Какой-то особой истории с «Зенитом» лично у меня нет. В любом случае для меня самый принципиальный — каждый следующий соперник, какое бы место он ни занимал в таблице. Надо двигаться от матча к матчу и стараться выиграть тот, который ждёт тебя впереди, я так считаю.

— Ты чувствуешь, что твоя роль в команде изменилась с появлением нового тренера?

— Особо нет. Всё равно акцент в моей игре идёт на защиту.

— А что поменялось в игре команды, на твой взгляд?

— Мы сейчас много и интенсивно тренируемся, стараемся больше бегать, быстро открываться и двигать мяч. В защите тоже стали быстрее взаимодействовать, жёстче идти в контакт. Вот в этом плане, наверное, наша игра поменялась, — приводит слова Самойленко пресс-служба команды.