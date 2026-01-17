Скидки
В США после матча застрелили 20-летнего баскетболиста

Комментарии

Американский баскетболист Андре Белл, выступающий за студенческую команду колледжа Теннесси, был застрелен в своём автомобиле. Об этом сообщает издание Fox News.

Как информирует источник, Белл после игры возвращался со своими друзьями на автомобиле. Во время стрельбы его ранили в голову. Андре доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти его не удалось.

Тренер команды Джеремайя Кратчер выразил соболезнования в связи с гибелью игрока.

«Андре был выдающейся фигурой. Я больше всего буду помнить его за заразительную улыбку, его добрый характер и способность создавать тёплую атмосферу», — заявил Кратчер.

Комментарии
