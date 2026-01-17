Скидки
Капитан МБА-МАИ: настраиваемся на серьёзную битву с УНИКСом. У нас непростой период

Комментарии

39-летний капитан МБА-МАИ, выступающий на позиции защитника, Евгений Воронов поделился мыслями насчёт предстоящего матча с казанским УНИКСом, который пройдёт 18 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА-МАИ
Москва
«Нас ждёт уже третий матч против УНИКСа за месяц. Понимаем, что будет очень тяжело, но в то же время при полной самоотдаче и хорошей игре мы можем и должны навязать казанцам борьбу и показывать свой лучший баскетбол, как это было в последней очной встрече в Москве. Сейчас у нас не самый простой период, но преодолеть эти сложности мы можем только как команда, все вместе. Матчи, особенно против столь сильных соперников, поодиночке не выигрываются.

УНИКС по сравнению с предыдущей нашей игрой усилился, Тай Брюэр уже успел показать свой класс, но и помимо него в составе казанцев очень много баскетболистов высочайшего уровня. Настраиваемся на серьёзную битву и сделаем всё, что в наших силах, чтобы выглядеть не хуже, чем в московском матче», — приводит слова Воронова пресс-служба клуба.

