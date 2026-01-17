Назван клуб, в который Ривз может перейти в межсезонье НБА — 2026 в результате обмена

Следующим летом руководство «Юты Джаз» проявит серьёзный интерес к атакующему защитнику и одному из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Остину Ривзу. Об этом сообщает HoopsHype.

«Этим межсезоньем наверняка найдутся клубы, готовые предложить Ривзу максимальный контракт, и у него действительно будет выбор. Что касается «Лейкерс», то, хотя Рич Пол и не говорит об этом открыто, можно не сомневаться, что он прекрасно осведомлён о всех возможных вариантах для Ривза этим летом», — сказано в статье.

Согласно текущему коллективному соглашению НБА, максимальное продление контракта, которое «Лейкерс» могут предложить Ривзу сейчас, составляет около $ 89,2 млн на четыре года, что значительно ниже рыночной стоимости игрока.