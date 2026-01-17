Скидки
«Бетсити Парма» — ЦСКА, результат матча 17 январяя 2026, счет 82:92, Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Бетсити Парма» и столичный ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 92:82.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
82 : 92
ЦСКА
Москва
Бетсити Парма: Адамс - 17, Картер - 15, Адамс - 12, Фирсов - 10, Сандерс - 9, Ильницкий - 8, Шашков - 6, Захаров - 3, Свинин - 2, Стафеев, Якушин, Егоров
ЦСКА: Тримбл - 22, Жан-Шарль - 17, Уэйр - 16, Руженцев - 12, Антонов - 6, Астапкович - 5, Курбанов - 5, Ухов - 4, Чадов - 3, Митрович - 2, Ганькевич, Карпенко

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мело Тримбл, набравший 22 очка и совершивший пять подборов. 17 очков и три подбора на счету Ливио Жан-Шарля. 16 баллов набрал Каспер Уэйр.

В составе пермяков 17 очков и шесть передач на свой счёт записал Брендан Адамс. 15 очков и восемь передач собрал Террелл Картер.

ЦСКА одержал 10-ю победу в Единой лиге ВТБ подряд. «Бетсити Парма» потерпела второе поражение в последних четырёх встречах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
