ЦСКА обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Бетсити Парма» и столичный ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 92:82.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мело Тримбл, набравший 22 очка и совершивший пять подборов. 17 очков и три подбора на счету Ливио Жан-Шарля. 16 баллов набрал Каспер Уэйр.

В составе пермяков 17 очков и шесть передач на свой счёт записал Брендан Адамс. 15 очков и восемь передач собрал Террелл Картер.

ЦСКА одержал 10-ю победу в Единой лиге ВТБ подряд. «Бетсити Парма» потерпела второе поражение в последних четырёх встречах.