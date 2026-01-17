Единая лига: результаты матчей 17 января

В субботу, 17 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Результаты 17 января:

«Пари Нижний Новгород» — «Автодор» — 56:81;

«Бетсити Парма» — ЦСКА — 82:92.

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 19 побед и два поражения. На втором месте располагается УНИКС, у которого такой же показатель побед и поражений. Топ-3 замыкает «Зенит» (13 побед и семь поражений).