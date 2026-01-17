Главный тренер «Автодора» назвал секрет победы команды в матче с «Пари НН»

Главный тренер клуба «Автодор» Миленко Богичевич высказался насчёт выступления своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с командой «Пари Нижний Новгород», который завершился победой саратовцев со счётом 81:56.

«Во-первых, я хочу сказать, что очень эмоционально воспринимаю эту игру. Всем известно, что у нас были большие проблемы с травмами и другими трудностями, поэтому каждая победа для нас очень важна. Команда вышла на площадку с полной энергией, с полной отдачей, с огромным желанием победить.

Мы играли в физически жёсткую игру, мы были максимально сконцентрированы на игре», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.