Главный тренер «Автодора» назвал секрет победы команды в матче с «Пари НН»

Главный тренер клуба «Автодор» Миленко Богичевич высказался насчёт выступления своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с командой «Пари Нижний Новгород», который завершился победой саратовцев со счётом 81:56.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
56 : 81
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Шендеров, Бабурин, Зоткин
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Фёдоров, Земский, Коско, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев, Хаджибегович

«Во-первых, я хочу сказать, что очень эмоционально воспринимаю эту игру. Всем известно, что у нас были большие проблемы с травмами и другими трудностями, поэтому каждая победа для нас очень важна. Команда вышла на площадку с полной энергией, с полной отдачей, с огромным желанием победить.

Мы играли в физически жёсткую игру, мы были максимально сконцентрированы на игре», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.

