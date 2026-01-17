Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с «Автодором»
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (56:81).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
56 : 81
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Шендеров, Бабурин, Зоткин
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Фёдоров, Земский, Коско, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев, Хаджибегович
«Есть одна баскетбольная мудрость. Тот, кто выигрывает подбор, выигрывает игру. И сегодня это было наглядно показано командой Саратова. Легко выиграть, когда ты забиваешь, забираешь этот бросок, забиваешь, забираешь этот бросок, как у нас это было в игре с «Зенитом».
Но если бросок не идёт, нужно искать другой способ: брать подбор, найти другие способы для атаки. В атаке, к сожалению, мы сегодня больше теряли мяч, чем боролись», — приводит слова Сергея Козина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
