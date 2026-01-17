«Очень уникальная ситуация». Стефен Карри отреагировал на запрос обмена от Куминги

37-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, американец Стефен Карри высказался насчёт запроса об обмене от своего одноклубника Жонатана Куминги.

«Это нисколько не отвлекает нас. Это очень уникальная ситуация, но наша задача — просто продолжать играть и побеждать.

Так или иначе всё разрешится. Если вы следите за нами последние три-четыре года, то знаете, что мы всё это время выполняли своё дело. Мы очень хорошо подготовлены в этом плане и умеем просто играть в баскетбол», — приводит слова Карри портал NBC Sports.