Гомельский назвал игрока ЦСКА, который принёс армейцам победу в матче с «Пармой»

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский оценил матч между московским коллективом ЦСКА и пермским клубом «Парма», который завершился со счётом 92:82 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
82 : 92
ЦСКА
Москва
Бетсити Парма: Адамс - 17, Картер - 15, Адамс - 12, Фирсов - 10, Сандерс - 9, Ильницкий - 8, Шашков - 6, Захаров - 3, Свинин - 2, Стафеев, Якушин, Егоров
ЦСКА: Тримбл - 22, Жан-Шарль - 17, Уэйр - 16, Руженцев - 12, Антонов - 6, Астапкович - 5, Курбанов - 5, Ухов - 4, Чадов - 3, Митрович - 2, Ганькевич, Карпенко

«Матч «Пармы» с ЦСКА вызывал большой интерес. Поражение армейцев в Перми в первом круге, третье место «Пармы» в таблице чемпионата, сбалансированная игра легионеров и российских игроков в команде Пашутина — вот причины этого интереса.

Очень качественная игра хозяев в первой половине матча. Защита армейцев не знала, на кого обращать больше внимания. Но в начале третьей четверти пермяки перестали справляться с Тримблом. Его острые действия вывели гостей вперёд. Как известно, догонять сложно и неприятно.

Тренер Пистиолис очень эффективно управлял своим составом. Он использовал 10 игроков и в заключительной четверти не дал оппонентам вернуть инициативу. ЦСКА победил с разницей +10. С победой!» — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

