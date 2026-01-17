Гомельский назвал игрока ЦСКА, который принёс армейцам победу в матче с «Пармой»

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский оценил матч между московским коллективом ЦСКА и пермским клубом «Парма», который завершился со счётом 92:82 в пользу армейцев.

«Матч «Пармы» с ЦСКА вызывал большой интерес. Поражение армейцев в Перми в первом круге, третье место «Пармы» в таблице чемпионата, сбалансированная игра легионеров и российских игроков в команде Пашутина — вот причины этого интереса.

Очень качественная игра хозяев в первой половине матча. Защита армейцев не знала, на кого обращать больше внимания. Но в начале третьей четверти пермяки перестали справляться с Тримблом. Его острые действия вывели гостей вперёд. Как известно, догонять сложно и неприятно.

Тренер Пистиолис очень эффективно управлял своим составом. Он использовал 10 игроков и в заключительной четверти не дал оппонентам вернуть инициативу. ЦСКА победил с разницей +10. С победой!» — написал Гомельский в своём телеграм-канале.