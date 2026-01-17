Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (82:92).

«ЦСКА — действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Сегодня нас хватило на первые 20 минут игры, в первой половине справились с Мело, который забил 2 очка за этот игровой отрезок. План, который мы готовили в этом аспекте, удался. После большого перерыва соперник отреагировал, начал больше давить наших игроков, поменял защиту. При этом мы перестали двигать мяч в нападении, стали больше играть индивидуально, зажались, начали совершать невынужденные потери, благодаря которым ЦСКА получил 10-очковое преимущество. Мы стали хуже читать игровые ситуации, которые были и во второй четверти.

Мы пробовали разную защиту, но у ЦСКА много хороших снайперов на всех позициях. Попытались играть смену, но этим пользовался Мело Тримбл и забивал лёгкие мячи либо в проходе, либо из-за дуги. Мы должны уметь защищаться при таких сценариях, падать за ничейные мячи, останавливать соперника. Думаю, что в аспекте защиты мы сегодня уступили сопернику. Подбор выиграли, но совершили 18 потерь, которые не позволили сыграть ровно в концовке. Будем стараться играть так, чтобы побеждать даже чемпионов. Отдельная благодарность нашим болельщикам, сегодня был полный зал и невероятная поддержка!» — приводит слова Пашутина пресс-служба турнира.