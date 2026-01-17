«Показали, какой командой должен быть чемпион ЕЛ». Пистиолис — о победе ЦСКА над «Пармой»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис проанализировал выступление армейцев в матче Единой лиги ВТБ с пермским клубом «Бетсити Парма», который завершился со счётом 92:82 в пользу московского коллектива.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков нашей команды, знаю, что многие сегодня приехали из Москвы, чтобы поддержать нас. Также хочу отметить пермских болельщиков и невероятную атмосферу на матче, Пермь я мог бы назвать баскетбольным городом. Что касается игры, мы начали не лучшим образом. Я говорил команде о том, что матчи с «Пармой» в Перми отличаются от игр, которые мы проводим с ними в Москве.

Также ценность этой победы добавляет то, что соперник проводит отличный сезон и показывает хороший баскетбол. Я бы сказал, что результат в первой половине стал следствием того, что мы проводили довольно лёгкие матчи в последнее время, а также того, какую страсть показывал соперник сегодня. Но во второй половине мы показали, какой команду должен быть чемпион лиги ВТБ. Мы показали свой уровень баскетбола и стремления победить, контролировали игру как в защите, так и в нападении», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба лиги.