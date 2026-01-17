Скидки
«Показали, какой командой должен быть чемпион ЕЛ». Пистиолис — о победе ЦСКА над «Пармой»

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис проанализировал выступление армейцев в матче Единой лиги ВТБ с пермским клубом «Бетсити Парма», который завершился со счётом 92:82 в пользу московского коллектива.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
82 : 92
ЦСКА
Москва
Бетсити Парма: Адамс - 17, Картер - 15, Адамс - 12, Фирсов - 10, Сандерс - 9, Ильницкий - 8, Шашков - 6, Захаров - 3, Свинин - 2, Стафеев, Якушин, Егоров
ЦСКА: Тримбл - 22, Жан-Шарль - 17, Уэйр - 16, Руженцев - 12, Антонов - 6, Астапкович - 5, Курбанов - 5, Ухов - 4, Чадов - 3, Митрович - 2, Ганькевич, Карпенко

«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков нашей команды, знаю, что многие сегодня приехали из Москвы, чтобы поддержать нас. Также хочу отметить пермских болельщиков и невероятную атмосферу на матче, Пермь я мог бы назвать баскетбольным городом. Что касается игры, мы начали не лучшим образом. Я говорил команде о том, что матчи с «Пармой» в Перми отличаются от игр, которые мы проводим с ними в Москве.

Также ценность этой победы добавляет то, что соперник проводит отличный сезон и показывает хороший баскетбол. Я бы сказал, что результат в первой половине стал следствием того, что мы проводили довольно лёгкие матчи в последнее время, а также того, какую страсть показывал соперник сегодня. Но во второй половине мы показали, какой команду должен быть чемпион лиги ВТБ. Мы показали свой уровень баскетбола и стремления победить, контролировали игру как в защите, так и в нападении», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба лиги.

