Мартюк высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 18 января.

«Подготовка сейчас в самом разгаре. Мы заранее прилетели в Краснодар. Провели уже одну очень хорошую тренировку. Разобрали ошибки после нашего поражения в матче против «Нижнего», досадного и недопустимого, можно так сказать. Но мы сконцентрированы, как тренер говорит, на следующей игре. И надо показывать свой самый лучший баскетбол, чтобы радовать наших болельщиков.

Это мой второй приезд. Первый приезд был очень волнительным. В новой роли, в новой команде тогда приехал в Краснодар. А сейчас это уже второй приезд, приобрёл опыт в прошлый раз и уже акцентирую внимание полностью на игре, и есть только положительные воспоминания, которые придают больше энергии.

Что нужно сделать, чтобы «Зенит» одержал победу? Быть стабильным. Второе — это быть хладнокровным. И третье — сконцентрированным весь матч и играть в свою игру», — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.