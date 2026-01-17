Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мартюк высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»

Мартюк высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»
Комментарии

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 18 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Подготовка сейчас в самом разгаре. Мы заранее прилетели в Краснодар. Провели уже одну очень хорошую тренировку. Разобрали ошибки после нашего поражения в матче против «Нижнего», досадного и недопустимого, можно так сказать. Но мы сконцентрированы, как тренер говорит, на следующей игре. И надо показывать свой самый лучший баскетбол, чтобы радовать наших болельщиков.

Это мой второй приезд. Первый приезд был очень волнительным. В новой роли, в новой команде тогда приехал в Краснодар. А сейчас это уже второй приезд, приобрёл опыт в прошлый раз и уже акцентирую внимание полностью на игре, и есть только положительные воспоминания, которые придают больше энергии.

Что нужно сделать, чтобы «Зенит» одержал победу? Быть стабильным. Второе — это быть хладнокровным. И третье — сконцентрированным весь матч и играть в свою игру», — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.

Материалы по теме
5 самых молодых составов клубов Единой лиги сезона-2025/2026
Истории
5 самых молодых составов клубов Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android