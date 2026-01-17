«Сейчас наш клуб в Евролиге точно был бы в топ-10». Американец Тримбл — об уровне ЦСКА

Американский разыгрывающий московского ЦСКА, выступающего в Единой лиге ВТБ, Мело Тримбл поделился мнением насчёт уровня своего клуба и других команд ЕЛ.

«Россию недооценивают, потому что команд нет в европейских турнирах. Считают, что у нас не хватает талантливых игроков. Но к четвёрке лучших команд – ЦСКА, УНИКСу, «Зениту» и «Локомотиву» – это не относится. У нас достаточно таланта, чтобы победить любую команду в Европе. Мы способны на постоянной основе соревноваться на европейском уровне. Люди подзабыли об этом. Этот турнир напомнил.

Для Евролиги было бы хорошо, если бы российские команды вернулись. Особенно ЦСКА. Все этого хотели бы. С нынешним составом ЦСКА точно был бы в топ-10. Благодаря соревновательному духу. Мотивации на международном турнире. И нашему тренеру, у которого обширный опыт в Евролиге», — сказал Тримбл в интервью на YouTube-канале «SwishCast – Sportski Podcast».