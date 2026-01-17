Скидки
Следователь отказался возбуждать уголовное дело в отношении баскетболиста Елатонцева

Следователь отказался возбуждать уголовное дело по обвинению в уклонении от призыва на военную службу в отношении российского баскетболиста Кирилла Елатонцева в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Однако следствие не станет автоматически возбуждать уголовное дело за заведомо ложный донос, поскольку информация о вероятном правонарушении была передана военным комиссариатом.

В данный момент Елатонцев выступает на позиции центрового в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) США за клуб «Оклахома Сунерз». В Америку Кирилл улетел играть, несмотря на действующий контракт с краснодарским коллективом «Локомотив-Кубань».

