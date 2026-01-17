Скидки
Новичок НБА установил исторический рекорд в лиге за 40 матчей в карьере

Лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Нуппель стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает сообщество клуба на Reddit.

За 40 игр в карьере Нуппель забил 137 трёхочковых, что является лучшим результатом в истории НБА на этом уровне. Никому из игроков не удалось за 40 игр реализовать даже 100 трёхочковых бросков.

Нуппель был выбран «Хорнетс» на драфте НБА 2025 года под четвёртым номером. В настоящий момент «Шарлотт» занимает 12-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. На счету команды 15 побед при 26 поражениях.

