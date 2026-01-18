«Это несправедливо». Американский баскетболист ЦСКА — о бане российских спортсменов в мире

Американский разыгрывающий московского ЦСКА, выступающего в Единой лиге ВТБ, Мело Тримбл выразил несогласие с недопуском российских спортсменов и клубов к международным турнирам и соревнованиям.

«Это прискорбно. Я не политик. Но в мире постоянно что-то происходит с другими странами, и им разрешают выступать на европейских турнирах. На мой взгляд, это несправедливо. Пришла пора что-то менять. Прошло уже несколько лет, а всё уже не так, как было прежде. И хорошо, что в Единой лиге по-прежнему показывают хороший баскетбол», — сказал Тримбл в интервью на YouTube-канале «SwishCast – Sportski Podcast».