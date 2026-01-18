Скидки
Американец Мело Тримбл — о фанатах ЦСКА: в Турции болельщики совсем другие

Комментарии

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл поделился впечатлениями о фанатах московской команды. По словам американца, поддержка болельщиков армейцев ощущается в каждом матче.

«Фанаты ЦСКА? Это совсем другой уровень. Фанаты здесь настоящие. Они готовы на всё ради команды. Когда я играл в Турции за «Галатасарай», фанаты были совсем другие. В Москве поддержка просто невероятная, особенно учитывая, что я так далеко от дома. Чувствуется искренняя любовь и внимание. Они ездят за командой куда угодно — даже в Сербию [на матч Basket Cup] они приехали с нами.

Там, где мы играем, они всегда рядом. Даже если это всего 10 человек — они там. Очень это ценю. Больше и не пожелаешь», — сказал Тримбл на канале SwishCast — Sportski Podcast в YouTube.

Комментарии
