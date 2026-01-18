Скидки
Лидер ЦСКА Мело Тримбл назвал своего любимого разыгрывающего

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл ответил на вопрос по поводу кумира детства. По словам Тримбла, им был Кайри Ирвинг, который сейчас выступает за «Даллас Маверикс».

«Я бы сказал Кайри Ирвинг — мой любимый разыгрывающий, и мне нравится он как человек. Он делает то, что считает нужным, и не заботится о мнении других. Мне нравится брать пример с таких людей, потому что мир может изменять людей, а он остаётся самим собой — и это вдохновляет», — сказал Тримбл на канале SwishCast — Sportski Podcast в YouTube.

Ранее Тримбл выразил несогласие с недопуском российских спортсменов и клубов к международным турнирам и соревнованиям.

