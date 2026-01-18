Владимир Гомельский ответил, что помешало Димитриевичу раскрыться в «Зените»

Известный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика относительно северомакедонского разыгрывающего Ненада Димитриевича. Недавно 27-летний спортсмен перешёл из «Зенита» в мюнхенскую «Баварию» до конца сезона-2025/2026 на правах аренды.

«Что помешало Димитриевичу раскрыться в «Зените»? Димитриевич на ваш вопрос ответил сам, ещё будучи игроком «Зенита». Он сказал, что в УНИКСе он проводил свой лучший сезон в карьере под руководством тренера Перасовича, который подобрал тактику игры команды с учётом возможностей Димитриевича. Я продолжу эту мысль. Димитриевич не захотел или не смог подстроиться под тактику команд, которыми руководили такие тренеры, как Мессина и Секулич. Сумеет ли Димитриевич вернуться на тот великолепный уровень игры, которую он показывал в УНИКСе, в своей новой команде, мы скоро узнаем.

Любой тренер является основным объектом критики для болельщиков. Вслед за мнением болельщиков идёт и мнение менеджмента клуба. Я тренерам сочувствую. Понимаю, что Секулич обязан изменить игру своей команды в защите. Пока у него это плохо получается. Но Димитриевич к игре команды в обороне не имеет отношения. Он был и остаётся слабым звеном в защите», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

