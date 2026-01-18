Назван показатель, по которому Дёмин в матче «Бруклина» и «Чикаго» — лучший в обоих клубах
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин продемонстрировал лучший показатель «плюс-минус» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (112:109) в составе обеих команд.
НБА — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Портер - 26, Клауни - 23, Шарп - 14, Вульф - 13, Томас - 8, Траоре - 8, Клэкстон - 7, Дёмин - 5, Мэнн - 5, Пауэлл - 3, Мартин, Уилсон
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Досунму - 18, Уайт - 17, Бузелис - 15, Смит - 14, Джонс - 11, Уильямс - 7, Окоро - 6, Хаертер - 2, Картер, Терри, Филлипс
Российский спортсмен показал результат «+11». Центровой «Чикаго» Никола Вучевич и форвард «Бруклина» Ноа Клауни продемонстрировали «+8». У остальных игроков показатель «плюс-минус» ниже.
Напомним, в матче с «Чикаго» Дёмин набрал пять очков и отдал две результативные передачи.
«Плюс-минус» показывает разницу очков команды, когда игрок находится на площадке.
Егор Дёмин показал своего кота Юки:
