Назван показатель, по которому Дёмин в матче «Бруклина» и «Чикаго» — лучший в обоих клубах

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин продемонстрировал лучший показатель «плюс-минус» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (112:109) в составе обеих команд.

Российский спортсмен показал результат «+11». Центровой «Чикаго» Никола Вучевич и форвард «Бруклина» Ноа Клауни продемонстрировали «+8». У остальных игроков показатель «плюс-минус» ниже.

Напомним, в матче с «Чикаго» Дёмин набрал пять очков и отдал две результативные передачи.

«Плюс-минус» показывает разницу очков команды, когда игрок находится на площадке.

