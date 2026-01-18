«Даллас» обыграл «Юту» в матче НБА, Кейонте Джордж набрал 29 очков

Утром 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой гостей со счётом 138:120.

Самым результативным игроком стал американский разыгрывающий защитник «Джаз» Кейонте Джордж, который записал в свой актив 29 очков, один подбор и шесть результативных передач. У хозяев больше всех очков (23) набрал защитник Клэй Томпсон.

В следующем матче «Даллас» встретится на выезде с «Нью-Йорк Никс», а «Юта» в гостях сыграет с «Сан-Антонио Спёрс». Оба матча пройдут 20 января.