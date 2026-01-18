Скидки
Баскетбол

Даллас Маверикс — Юта Джаз, результат матча 18 января 2026, счет 138:120, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Даллас» обыграл «Юту» в матче НБА, Кейонте Джордж набрал 29 очков
Комментарии

Утром 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой гостей со счётом 138:120.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
138 : 120
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Томпсон - 23, Кристи - 22, Уильямс - 22, Маршалл - 16, Харди - 12, Пауэлл - 10, Сиссе - 9, Келли - 8, Нембард - 7, Робинсон-Эрл - 6, Мартин - 3, Гэффорд
Юта Джаз: Джордж - 29, Сенсабо - 25, Бэйли - 18, Филиповски - 13, Уильямс - 11, Кольер - 9, Андерсон - 8, Клейтон - 5, Хендрикс - 2, Михайлюк, Нуркич, Лав

Самым результативным игроком стал американский разыгрывающий защитник «Джаз» Кейонте Джордж, который записал в свой актив 29 очков, один подбор и шесть результативных передач. У хозяев больше всех очков (23) набрал защитник Клэй Томпсон.

В следующем матче «Даллас» встретится на выезде с «Нью-Йорк Никс», а «Юта» в гостях сыграет с «Сан-Антонио Спёрс». Оба матча пройдут 20 января.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
