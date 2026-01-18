Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

55 очков Эдвардса не помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио». У Вембаньямы — 39 очков

55 очков Эдвардса не помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио». У Вембаньямы — 39 очков
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого на паркете «Фрост Бэнк-центра» в Сан-Антонио (США, штат Техас) «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Хозяева паркета одержали победу со счётом 126:123.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Овертайм
126 : 123
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 25, Джонсон - 20, Харпер - 9, Касл - 8, Корнет - 8, Барнс - 8, Шампани - 7, Уотерс III - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Ингрэм
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 55, Макдэниелс - 23, Рэндл - 17, Дивинченцо - 11, Беранже - 10, Хиланд - 7, Диллингэм, Джузэнг, Конли, Рид, Кларк, Гобер, Миллер

В составе победителей самым результативным игроком матча стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на счету которого 39 очков, девять подборов и три результативные передачи.

У гостей наивысшей результативностью в этом матче отметился американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 55 очков, сделавший четыре подбора и три передачи.

В следующих матчах оба клуба поочерёдно отправятся к «Юте».

Таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
Вембаньяма ногой выбил мяч из корзины. Вот это удар!
Видео
Вембаньяма ногой выбил мяч из корзины. Вот это удар!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android