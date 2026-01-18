55 очков Эдвардса не помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио». У Вембаньямы — 39 очков

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого на паркете «Фрост Бэнк-центра» в Сан-Антонио (США, штат Техас) «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Хозяева паркета одержали победу со счётом 126:123.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на счету которого 39 очков, девять подборов и три результативные передачи.

У гостей наивысшей результативностью в этом матче отметился американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 55 очков, сделавший четыре подбора и три передачи.

В следующих матчах оба клуба поочерёдно отправятся к «Юте».