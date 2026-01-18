Видео: концовка матча «Сан-Антонио» — «Миннесота» с действиями Вембаньямы и Эдвардса

Сегодня, 18 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Игра закончилась со счётом 126:123 в пользу домашней команды.

Интересно отметить, что в заключительные минуты матча яркие индивидуальные выступления продемонстрировали атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. По итогам игры Эдвардс набрал 55 очков, а Вембаньяма — 39. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео решающих минут этой встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.