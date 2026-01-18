Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: концовка матча «Сан-Антонио» — «Миннесота» с действиями Вембаньямы и Эдвардса

Видео: концовка матча «Сан-Антонио» — «Миннесота» с действиями Вембаньямы и Эдвардса
Комментарии

Сегодня, 18 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Игра закончилась со счётом 126:123 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Овертайм
126 : 123
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 25, Джонсон - 20, Харпер - 9, Касл - 8, Корнет - 8, Барнс - 8, Шампани - 7, Уотерс III - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Ингрэм
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 55, Макдэниелс - 23, Рэндл - 17, Дивинченцо - 11, Беранже - 10, Хиланд - 7, Диллингэм, Джузэнг, Конли, Рид, Кларк, Гобер, Миллер

Интересно отметить, что в заключительные минуты матча яркие индивидуальные выступления продемонстрировали атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. По итогам игры Эдвардс набрал 55 очков, а Вембаньяма — 39. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео решающих минут этой встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сейчас читают:
55 очков Эдвардса не помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио». У Вембаньямы — 39 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android