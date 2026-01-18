Видео: концовка матча «Сан-Антонио» — «Миннесота» с действиями Вембаньямы и Эдвардса
Поделиться
Сегодня, 18 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Игра закончилась со счётом 126:123 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Овертайм
126 : 123
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 25, Джонсон - 20, Харпер - 9, Касл - 8, Корнет - 8, Барнс - 8, Шампани - 7, Уотерс III - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Ингрэм
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 55, Макдэниелс - 23, Рэндл - 17, Дивинченцо - 11, Беранже - 10, Хиланд - 7, Диллингэм, Джузэнг, Конли, Рид, Кларк, Гобер, Миллер
Интересно отметить, что в заключительные минуты матча яркие индивидуальные выступления продемонстрировали атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. По итогам игры Эдвардс набрал 55 очков, а Вембаньяма — 39. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео решающих минут этой встречи.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Комментарии
- 18 января 2026
-
07:26
-
07:17
-
07:06
-
06:41
-
06:40
-
03:46
-
00:07
- 17 января 2026
-
23:48
-
23:25
-
22:58
-
21:52
-
21:45
-
21:44
-
20:46
-
20:32
-
19:52
-
18:58
-
18:55
-
18:24
-
17:55
-
17:46
-
17:26
-
16:56
-
16:16
-
15:40
-
15:13
-
14:55
-
14:19
-
13:14
-
12:25
-
12:09
-
11:49
-
11:18
-
10:57
-
10:13