Точный трёхочковый бросок предрешил очередное поражение «Оклахомы» в матче НБА
Сегодня, 18 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Игра закончилась со счётом 122:120 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
122 : 120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Майами Хит: Адебайо - 30, Пауэлл - 19, Ларссон - 16, Уиггинс - 15, Фонтеккио - 13, Гарднер - 11, Уэр - 7, Смит - 5, Йович - 3, Якуционис - 3, Жакез-мл., Хирроу, Джонсон, Митчелл
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 39, Уиггинс - 18, Митчелл - 15, Холмгрен - 14, Уоллес - 9, Уильямс - 8, Джо - 8, Карузо - 5, Дорт - 2, Уильямс - 2, Янгблад, Дженг, Уильямс
Примечательно, что лёгкий форвард «Майами» Эндрю Уиггинс за 31 секунду до окончания основного времени при счёте 119:120 успешно реализовал трёхочковый бросок, который и установил итоговый результат матча — 122:120. Также стоит отметить, что для «Оклахомы» это поражение стало уже восьмым в текущем сезоне НБА.
