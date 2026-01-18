Точный трёхочковый бросок предрешил очередное поражение «Оклахомы» в матче НБА

Сегодня, 18 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Игра закончилась со счётом 122:120 в пользу домашней команды.

Примечательно, что лёгкий форвард «Майами» Эндрю Уиггинс за 31 секунду до окончания основного времени при счёте 119:120 успешно реализовал трёхочковый бросок, который и установил итоговый результат матча — 122:120. Также стоит отметить, что для «Оклахомы» это поражение стало уже восьмым в текущем сезоне НБА.

