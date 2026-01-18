«Раздражает многих». Эксперт рассказал о ключевых упрёках к Дончичу от СМИ и игроков

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ESPN Тим Леглер высказался по поводу звёздного разыгрывающего и одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

«Многие поступки Луки Дончича вызывают раздражение у окружающих. Несмотря на то что он пользуется огромной популярностью у болельщиков благодаря своему выдающемуся атакующему мастерству и зрелищной игре, есть аспекты, которые вызывают вопросы.

Речь идёт о недостаточной самоотдаче в обороне, медленной работе ног в защите, а также постоянных перепалках с судьями на протяжении всей игры. Сейчас эти проявления стали даже заметнее, чем в период его выступления за «Даллас». Хотя временами казалось, что он старается с этим бороться, всё возвращается на круги своя: практически каждый проход завершается эмоциональной репликой или жестом в адрес арбитров.

Такое поведение раздражает многих — возможно, не поклонников, ведь по их голосам он стабильно занимает первые места, — но представителей медиа и, что самое главное, других игроков. Его манера вести себя на площадке и личные качества нередко становятся предметом обсуждения и критики», — заявил Леглер в рамках подкаста ALL NBA.