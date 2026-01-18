Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Раздражает многих». Эксперт рассказал о ключевых упрёках к Дончичу от СМИ и игроков

«Раздражает многих». Эксперт рассказал о ключевых упрёках к Дончичу от СМИ и игроков
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ESPN Тим Леглер высказался по поводу звёздного разыгрывающего и одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

«Многие поступки Луки Дончича вызывают раздражение у окружающих. Несмотря на то что он пользуется огромной популярностью у болельщиков благодаря своему выдающемуся атакующему мастерству и зрелищной игре, есть аспекты, которые вызывают вопросы.

Речь идёт о недостаточной самоотдаче в обороне, медленной работе ног в защите, а также постоянных перепалках с судьями на протяжении всей игры. Сейчас эти проявления стали даже заметнее, чем в период его выступления за «Даллас». Хотя временами казалось, что он старается с этим бороться, всё возвращается на круги своя: практически каждый проход завершается эмоциональной репликой или жестом в адрес арбитров.

Такое поведение раздражает многих — возможно, не поклонников, ведь по их голосам он стабильно занимает первые места, — но представителей медиа и, что самое главное, других игроков. Его манера вести себя на площадке и личные качества нередко становятся предметом обсуждения и критики», — заявил Леглер в рамках подкаста ALL NBA.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android