Чемпион НБА арестован за пьяное вождение. Его скорость превысила разрешённую на 65 км/ч

Комментарии

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» (2009 и 2010) Ламар Одом был задержан в Лас-Вегасе за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ.

По данным источника, бывший баскетболист превышал скорость на 65 км/ч и не придерживался своей полосы движения.

За время своей карьеры в НБА Одом выступал за «Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс».

В 2011 году он был признан лучшим шестым игроком лиги. В 2015 году Ламар перенёс 12 инсультов и шесть сердечных приступов, находясь в коме после передозировки наркотиками.

Хотя за 14 лет игры в НБА Одом заработал около $ 115 млн (без учёта налогов и доходов от рекламы), его состояние к началу 2026 года может оцениваться примерно в $ 20-30 млн.

