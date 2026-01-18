20 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Портлендом»

В ночь с 17 на 18 января мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 132:116.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал канадский защитник Шэйдон Шарп, набравший 25 очков, сделавший три подбора и четыре результативные передачи.

У звёздного форварда Леброна Джеймса из «Лейкерс» этот матч не задался. На счету американца 20 очков, девять подборов и восемь передач.

В следующем матче «Портленд» отправится к «Сакраменто», а «Лейкерс» примут «Торонто».