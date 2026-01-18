Скидки
Главная Баскетбол Новости

20 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Портлендом»

В ночь с 17 на 18 января мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 132:116.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
132 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 25, Лав - 22, Грант - 22, Клингэн - 18, Сиссоко - 14, Холидэй - 9, Камара - 9, Уильямс - 8, Рит - 5, Тибулл, Авдия, Ян, Кук, Рупер, Мюррэй
Лос-Анджелес Лейкерс: Смарт - 25, Тимме - 21, Джеймс - 20, Клебер - 11, Хатимура - 11, Бафкин - 9, Вандербилт - 6, Смит - 5, Кнехт - 3, Винсент - 3, Ларэвиа - 2, Джеймс, Манон

В составе победителей самым результативным игроком матча стал канадский защитник Шэйдон Шарп, набравший 25 очков, сделавший три подбора и четыре результативные передачи.

У звёздного форварда Леброна Джеймса из «Лейкерс» этот матч не задался. На счету американца 20 очков, девять подборов и восемь передач.

В следующем матче «Портленд» отправится к «Сакраменто», а «Лейкерс» примут «Торонто».

