Команда Елатонцева потерпела очередное поражение в NCAA. На счету Кирилла 5 очков

Комментарии

Вчера, 17 января, в рамках регулярного чемпионата студенческой лиги NCAA сезона-2025/2026 состоялся очередной матч, в котором «Оклахома Сунерз» принимала «Алабаму Кримсон Тайд». По итогам встречи победу одержали гости со счётом 83:81.

NCAA Подробнее

В составе «Оклахомы» 23-летний российский центровой Кирилл Елатонцев, ранее выступавший за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, провёл на площадке 19 минут, набрав пять очков (реализовав два из трёх бросков с игры, включая один из двух трёхочковых), а также отметился четырьмя подборами, двумя передачами, двумя перехватами и одним блок-шотом.

Для «Сунерз» это поражение стало уже четвёртым подряд, а их баланс в SEC теперь составляет одну победу при четырёх поражениях. Сам Елатонцев в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах и в среднем за 12,4 минуты на паркете набирает пять очков, 2,6 подбора и 0,6 блок-шота.

