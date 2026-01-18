Команда Елатонцева потерпела очередное поражение в NCAA. На счету Кирилла 5 очков

Вчера, 17 января, в рамках регулярного чемпионата студенческой лиги NCAA сезона-2025/2026 состоялся очередной матч, в котором «Оклахома Сунерз» принимала «Алабаму Кримсон Тайд». По итогам встречи победу одержали гости со счётом 83:81.

В составе «Оклахомы» 23-летний российский центровой Кирилл Елатонцев, ранее выступавший за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, провёл на площадке 19 минут, набрав пять очков (реализовав два из трёх бросков с игры, включая один из двух трёхочковых), а также отметился четырьмя подборами, двумя передачами, двумя перехватами и одним блок-шотом.