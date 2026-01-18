Единая лига: расписание матчей 18 января

В воскресенье, 18 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание на 18 января:

15:00 мск — «Уралмаш» — «Самара»;

15:30 мск — «Локомотив-Кубань» — «Зенит»;

18:00 мск — УНИКС — МБА-МАИ.

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 19 побед и два поражения в 21 матче. На втором месте располагается УНИКС, у которого в 20 играх 18 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает «Зенит» (13 побед и семь поражений).