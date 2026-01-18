Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 18 января, календарь, таблица

НБА: результаты игр 18 января
Комментарии

В ночь на 18 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей 18 января:

«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 138:120;
«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 121:78;
«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» — 106:132;
«Нью-Йорк Никс» — «Финикс Санз» — 99:106;
«Майами Хит» — «Оклахома-Сити Тандер» — 122:120;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:123;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Шарлотт Хорнетс» — 136:116;
«Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс» — 121:115;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 132:116.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Вембаньяма и Эдвардс красиво зарубились в концовке. На двоих звёзды набрали 94 очка!
Видео
Вембаньяма и Эдвардс красиво зарубились в концовке. На двоих звёзды набрали 94 очка!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android