НБА: результаты игр 18 января

В ночь на 18 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей 18 января:

«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 138:120;

«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 121:78;

«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» — 106:132;

«Нью-Йорк Никс» — «Финикс Санз» — 99:106;

«Майами Хит» — «Оклахома-Сити Тандер» — 122:120;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:123;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Шарлотт Хорнетс» — 136:116;

«Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс» — 121:115;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 132:116.