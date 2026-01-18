НБА: результаты игр 18 января

В ночь на 18 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
НБА. Результаты матчей 18 января:
«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 138:120;
«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 121:78;
«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» — 106:132;
«Нью-Йорк Никс» — «Финикс Санз» — 99:106;
«Майами Хит» — «Оклахома-Сити Тандер» — 122:120;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:123;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Шарлотт Хорнетс» — 136:116;
«Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс» — 121:115;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 132:116.