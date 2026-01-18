«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало

В воскресенье, 18 января, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 15:30 по московскому времени начнётся матч между двумя командами из топ-5 регулярного чемпионата — «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом».

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» Единой лиги.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона команды уже провели между собой два матча. В первом краснодарцы одержали победу на домашней площадке — 89:80, а затем проиграли в гостях — 69:98.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион — ЦСКА. У армейцев в 21 матче 19 побед и два поражения. На второй строчке — УНИКС, у которого 18 побед при двух поражениях в 20 встречах. На третьей строчке — санкт-петербургский «Зенит» (13 побед при семи поражениях).