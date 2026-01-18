Скидки
«Чувствую себя не так безопасно». Российская баскетболистка Клюндикова — о жизни в США

27-летняя российская профессиональная баскетболистка Мария Клюндикова, выступающая за клуб «Миннесота Линкс» из женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), высказался о жизни в Соединённых Штатах Америки (США).

«Там я чувствую себя не так безопасно, потому что, например, [на улицах] очень много бездомных, и я не очень комфортно себя чувствую, а в целом адаптировалась нормально. Конечно, ко многому там привыкаешь, особенно к еде, которая там более жирная. Из плюсов нравится, что там очень много народа тянется к спорту, люди заряжаются спортом, это очень понравилось», — приводит слова Клюндиковой ТАСС.

В сезоне-2025 «Миннесота» стала лучшей командой регулярного чемпионата, одержав в 44 матчах 34 победы. Но в плей-офф «Линкс» уступили в полуфинальной серии «Финикс Меркури» — 1-3.

