Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок Единой лиги Лиходей объяснил, почему «Локо» фаворит в матче с «Зенитом»

Экс-игрок Единой лиги Лиходей объяснил, почему «Локо» фаворит в матче с «Зенитом»
Комментарии

Бывший форвард ряда клубов Единой лиги ВТБ Валерий Лиходей сделал прогноз на матч регулярного чемпионата сезона-2025/2026 между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом», который состоится сегодня, 18 января, в 15:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чаще всего смена главного тренера бодрит команду. Думаю, что и на этот раз может быть именно так. «Локо» вполне по силам зацепить здесь победу. Плюс поддержка домашних трибун будет помогать красно‑зелёным. «Зенит» же на данный момент играет не очень ровно. Мне кажется, что шансы «Локомотива» предпочтительнее», — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».

Валерий выступал за краснодарцев с 2012 по 2014 год.

Сейчас читают:
Самойленко перед матчем с «Зенитом» рассказал, как поменялась игра «Локо» при Томовиче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android