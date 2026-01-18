Экс-игрок Единой лиги Лиходей объяснил, почему «Локо» фаворит в матче с «Зенитом»

Бывший форвард ряда клубов Единой лиги ВТБ Валерий Лиходей сделал прогноз на матч регулярного чемпионата сезона-2025/2026 между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом», который состоится сегодня, 18 января, в 15:30 мск.

«Чаще всего смена главного тренера бодрит команду. Думаю, что и на этот раз может быть именно так. «Локо» вполне по силам зацепить здесь победу. Плюс поддержка домашних трибун будет помогать красно‑зелёным. «Зенит» же на данный момент играет не очень ровно. Мне кажется, что шансы «Локомотива» предпочтительнее», — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».

Валерий выступал за краснодарцев с 2012 по 2014 год.