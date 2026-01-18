Керр впервые прокомментировал запрос Куминги на обмен из «Голден Стэйт»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал первый комментарий по поводу запроса на обмен от 23-летнего форварда калифорнийского клуба Жонатана Куминги.

«Наши отношения в порядке. Не могу много сказать по остальным моментам. Что есть, то есть. Сложная ситуация для всех. [Запросы на обмен] часть этой лиги, часть этой работы. Мы просто продолжаем двигаться вперёд. Но это тяжёлая ситуация, и мне действительно нечего добавить.

Это не будет отвлекать нас. Жонатан — замечательный парень. Партнёры по команде любят его. Он держится хорошо. Никаких отвлекающих факторов не будет», — приводит слова Керра издание NBC Sports.