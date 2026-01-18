«Чемпионат» проголосовал во втором этапе выбора игроков на Матч звёзд Единой лиги — 2026

15 февраля в Москве состоится юбилейный, 10-й Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитывались голоса болельщиков, на втором — настала очередь СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард.

«Чемпионат» отобрал восемь баскетболистов, которые по мнению редакции больше всего достойны попадания на звёздный уикенд.

Задняя линия команды «Звёзды России»:

Никита Михайловский («Самара»), Антон Карданахишвили («Уралмаш»), Кирилл Попов («Пари Нижний Новгород»), Андрей Зубков (МБА-МАИ).

Задняя линия команды «Звёзды мира»: