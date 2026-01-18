Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Чемпионат» проголосовал во втором этапе выбора игроков на Матч звёзд Единой лиги — 2026

«Чемпионат» проголосовал во втором этапе выбора игроков на Матч звёзд Единой лиги — 2026
Комментарии

15 февраля в Москве состоится юбилейный, 10-й Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитывались голоса болельщиков, на втором — настала очередь СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард.

«Чемпионат» отобрал восемь баскетболистов, которые по мнению редакции больше всего достойны попадания на звёздный уикенд.

Задняя линия команды «Звёзды России»:

  • Никита Михайловский («Самара»), Антон Карданахишвили («Уралмаш»), Кирилл Попов («Пари Нижний Новгород»), Андрей Зубков (МБА-МАИ).

Задняя линия команды «Звёзды мира»:

  • Мело Тримбл (ЦСКА), Брендан Адамс («Бетсити Парма»), Маркус Бингэм (УНИКС), Винс Хантер («Локомотив-Кубань»).
Обоснование выбора:
СМИ отбирают участников Матча всех звёзд Единой лиги — 2026. Выбор «Чемпионата»
СМИ отбирают участников Матча всех звёзд Единой лиги — 2026. Выбор «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android