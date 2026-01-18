Скидки
Экс-баскетболист Единой лиги Лиходей высказался о дальнейших карьерных планах

39-летний российский баскетболист Валерий Лиходей, выступавший на позиции лёгкого форварда за различные команды Единой лиги ВТБ, ответил, желает ли стать главным тренером.

— Планирую ли завершать карьеру баскетболиста? Нет. Если кому игрок понадобится, то я ещё могу восстановиться. Я пока играю по Краснодарскому краю в своё удовольствие. Предложения есть, но практически ничего интересного: Высшая лига, есть и Суперлига, но ехать нужно слишком далеко, где‑то в холоде.

Сейчас я ещё начал тренировать детей разных возрастов — начиная от 10. Мне это интересно, нравится передавать свой баскетбольный опыт.

— То есть можешь связать будущее с тренерской профессией?
— Опять же, мне это нравится. Так что не исключаю, — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».

Свой профессиональный путь Валерий начал в академии «Химок». Затем перешёл в ЦСКА, после которого стал игроком ЦСКА ВВС (нынешняя «Самара»). В его резюме также такие команды, как «Локомотив-Кубань», «Спартак» Санкт-Петербург, УНИКС, «Химки», «Парма», «Астана». В Европе играл за литовский «Нявежис» и итальянскую «Орландину», а также польскую «Легию» и «Анвил».

