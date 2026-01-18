Томович объяснил, за счёт чего «Локомотив-Кубань» может победить «Зенит» в Единой лиге

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с «Зенитом».

«Зенит» — сильная команда с опытными русскими игроками и качественными легионерами, такими как Трент Фрейзер, Ливай Рэндольф и Лука Шаманич. У них хороший тренерский штаб и узнаваемый стиль игры, на который нам надо будет дать наилучший возможный ответ. Прежде всего наша энергия должна быть на максимуме. Мы должны постоянно давать максимальный уровень энергии, старания и хасла — это для нас самое главное сейчас. И, конечно, подборы — то, над чем мы постоянно работаем день за днём.

Я знаю, что наши фанаты умеют давать невероятную поддержку. И с огромным нетерпением жду, когда выступлю перед ними в роли главного тренера. Это очень важная игра, и очень хочется увидеть полные трибуны. Давайте создадим отличную атмосферу, которая поможет нам провести отличный матч!» — приводит слова Томовича пресс-служба команды.