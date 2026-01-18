Скидки
Баскетбол

Секулич рассказал, почему «Локомотив-Кубань» сейчас является опасным соперником

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Александр Секулич высказался о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Мы играем против команды, у которой сменился тренер. Этот факт, а также игра дома делают их очень опасным соперником. Для нас важно понимать, что они отреагируют на поражение с большим разрывом в счете, которое было месяц назад. Наш подход к этой игре должен быть таким, как будто это финальная игра чемпионата!» — приводит слова Секулича пресс-служба команды.

«Зенит» в данный момент занимает третье место в турнирной таблице, одержав 13 побед при семи поражениях в 20 матчах. Краснодарцы — пятые (14 побед и восемь поражений).

Баскетбол

