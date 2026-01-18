Скидки
Главный тренер «Самары» Коновалов высказался о матче с «Уралмашем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался в преддверии матча с «Уралмашем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
1-я четверть
8 : 3
Самара
Самарская область
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Петенев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
Самара: Кузнецов, Шейко, Пивцайкин, Михайловский, Саврасов, Минченко, Походяев, Летино, Косяков, Чикарев

«Уралмаш» выглядит крепким орешком. У соперника восстановились игроки, команда хорошо провела матч с УНИКСом, получив заряд энергии и положительных эмоций. Екатеринбуржцы сильны в быстрых прорывах, атаках из «краски», Нельсон очень цепко играет в защите.

Нас ждёт непростой матч, с учётом наших кадровых проблем. Ребята стараются, прибавляют, работают над ошибками и пытаются достичь максимального фокуса в ментальности, чтобы быть одним целым и реализовать свои моменты. Наш X-фактор сейчас в том, что каждый из нас привносит на площадке по чуть-чуть, складывая в общую копилку для достижения победы», — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.

