Главный тренер «Самары» Коновалов высказался о матче с «Уралмашем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался в преддверии матча с «Уралмашем».

«Уралмаш» выглядит крепким орешком. У соперника восстановились игроки, команда хорошо провела матч с УНИКСом, получив заряд энергии и положительных эмоций. Екатеринбуржцы сильны в быстрых прорывах, атаках из «краски», Нельсон очень цепко играет в защите.

Нас ждёт непростой матч, с учётом наших кадровых проблем. Ребята стараются, прибавляют, работают над ошибками и пытаются достичь максимального фокуса в ментальности, чтобы быть одним целым и реализовать свои моменты. Наш X-фактор сейчас в том, что каждый из нас привносит на площадке по чуть-чуть, складывая в общую копилку для достижения победы», — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.