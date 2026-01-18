Скидки
Виктор Вембаньяма объяснил решение побриться налысо

Комментарии

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), после победы над «Милуоки Бакс» в ночь на 16 января (119:101) объяснил своё решение побриться налысо.

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 101
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Касл - 19, Фокс - 18, Харпер - 13, Шампани - 13, Корнет - 10, Джонсон - 7, Барнс - 6, Олиник - 4, Уотерс III - 3, Сохан - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Бийомбо
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 21, Кузма - 18, Портис - 13, Коффи - 7, Джексон - 7, Энтони - 7, Роллинз - 6, Грин - 6, Тёрнер - 5, Трент-мл. - 3, Харрис - 3, Нэнс - 2, Адетокунбо - 2, Симс - 1, Портер

«Я уже какое-то время носил эту мысль в голове, и то, что Келдон [Джонсон] тоже захотел это сделать, просто убедило меня. Я почувствовал, что нам нужно было быстро принять такое решение и поймать импульс, потому что мы начинали проигрывать», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции после матча.

В матче с «Милуоки» Виктор набрал 22 очка, 10 подборов, одну передачу и два блок-шота.

В ночь на 18 января «Спёрс» обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» (126:123), а Вембаньяма стал лучшим игроком, набрав 39 очков, девять подборов, три передачи и два блок-шота.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 123
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 25, Джонсон - 20, Харпер - 9, Касл - 8, Корнет - 8, Барнс - 8, Шампани - 7, Уотерс III - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Ингрэм
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 55, Макдэниелс - 23, Рэндл - 17, Дивинченцо - 11, Беранже - 10, Хиланд - 7, Диллингэм, Джузэнг, Конли, Рид, Кларк, Гобер, Миллер
Комментарии
