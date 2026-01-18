Виктор Вембаньяма объяснил решение побриться налысо

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), после победы над «Милуоки Бакс» в ночь на 16 января (119:101) объяснил своё решение побриться налысо.
«Я уже какое-то время носил эту мысль в голове, и то, что Келдон [Джонсон] тоже захотел это сделать, просто убедило меня. Я почувствовал, что нам нужно было быстро принять такое решение и поймать импульс, потому что мы начинали проигрывать», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции после матча.
В матче с «Милуоки» Виктор набрал 22 очка, 10 подборов, одну передачу и два блок-шота.
В ночь на 18 января «Спёрс» обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» (126:123), а Вембаньяма стал лучшим игроком, набрав 39 очков, девять подборов, три передачи и два блок-шота.
