Защитник УНИКСа Захаров — об игре с МБА: нужно реабилитироваться за поражение в Basket Cup

Защитник УНИКСа Захаров — об игре с МБА: нужно реабилитироваться за поражение в Basket Cup
32-летний российский профессиональный баскетболист Денис Захаров, играющий на позиции атакующего защитника за казанский УНИКС, высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА-МАИ
Москва
«МБА-МАИ – неуступчивая команда, как показала наша последняя игра с ними в Москве. У них молодой сбалансированный состав, много энергии, они бегут и стараются защищаться. Поэтому готовимся к трудному матчу. Нам также необходимо реабилитироваться за недавнее поражение в WINLINE Basket Cup. Мы полностью настроены, сконцентрированы и заряжены на борьбу.

Приглашаем наших болельщиков после столь длительной паузы прийти в «Баскет-холл», поддержать команду и насладиться праздником баскетбола. Ждём всех на трибунах!» — приводит слова Захарова пресс-служба команды.

