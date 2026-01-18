Скидки
Карри — об агрессивной опеке от «Шарлотт»: часть меня считает это лестным

Карри — об агрессивной опеке от «Шарлотт»: часть меня считает это лестным
Комментарии

37-летний американский разыгрывающий и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») высказался по поводу агрессивной опеке со стороны «Шарлотт Хорнетс» (136:116). Начиная с первой четверти защищающийся игрок «Шарлотт» агрессивно опекал и сдерживал Стефена, из-за чего Карри набрал 14 очков в матче.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
136 : 116
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Мелтон - 24, Грин - 20, Подзиемски - 16, Хилд - 14, Карри - 14, Муди - 12, Ричард - 11, Хорфорд - 11, Пост - 7, Пэйтон II - 5, Джексон-Дэвис - 2, Куминга, Батлер, Сантос, Спенсер
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 28, Нуппель - 24, Секстон - 17, Болл - 15, Бриджес - 9, Уильямс - 7, Коннотон - 5, Колкбреннер - 4, Манн - 3, Джеймс - 2, Салон - 2, Грин

«Есть часть тебя, которая сопротивляется этому, просто потому что это не настоящий баскетбол. Но есть и часть, которая считает это лестным. Просто осознавать, что ты требуешь столько внимания, и что это даёт для создания бросков другим парням на площадке. Я всё это уже видел, поэтому знаю, что если они хотят защищаться именно так, то я могу быть эффективным другим способом, чтобы не позволять этому выбивать меня из игры, но и использовать это в нашу пользу как команде. Это иногда даже забавно, насколько это вопиюще», — сказал Карри на пресс-конференции после матча.

