Карри — об агрессивной опеке от «Шарлотт»: часть меня считает это лестным

37-летний американский разыгрывающий и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») высказался по поводу агрессивной опеке со стороны «Шарлотт Хорнетс» (136:116). Начиная с первой четверти защищающийся игрок «Шарлотт» агрессивно опекал и сдерживал Стефена, из-за чего Карри набрал 14 очков в матче.

«Есть часть тебя, которая сопротивляется этому, просто потому что это не настоящий баскетбол. Но есть и часть, которая считает это лестным. Просто осознавать, что ты требуешь столько внимания, и что это даёт для создания бросков другим парням на площадке. Я всё это уже видел, поэтому знаю, что если они хотят защищаться именно так, то я могу быть эффективным другим способом, чтобы не позволять этому выбивать меня из игры, но и использовать это в нашу пользу как команде. Это иногда даже забавно, насколько это вопиюще», — сказал Карри на пресс-конференции после матча.