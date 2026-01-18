Скидки
«Работники тюрьмы пришли в три часа ночи». Касаткин ответил, как узнал о возвращении в РФ

26-летний форвард Даниил Касаткин, представляющий команду Единой лиги ВТБ «Енисей», рассказал, как узнал о своём освобождении из французской тюрьмы в январе 2026 года.

«Самое тяжёлое — разлука с близкими. Не было пространства, была камера два на два метра. Как узнал об обмене? Работники тюрьмы вошли в три часа ночи и сказали: «Ты едешь домой в Россию, собирай вещи». В первую очередь я благодарен моей стране, не представляю, каких усилий это всё стоило. Безумно благодарен правительству РФ и всем людям, которые приложили к этому руку.

Переход в «Енисей»? Пришли к выводу, что «Енисей» — лучший вариант для меня сейчас. Хороший клуб с хорошей структурой, где у меня будет шанс проявить себя и прогрессировать», — приводит слова Касаткина ТАСС.

