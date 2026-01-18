Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» — «Самара», результат матча 18 января 2025, счет 109:46, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Юдин одержал дебютную победу с «Уралмашем». Команда разгромила «Самару» в Единой лиге
Комментарии

В воскресенье, 18 января, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал «Самару». Екатеринбургские баскетболисты в первом матче под руководством Антона Юдина разгромили самарцев со счётом 109:46 (39:13; 19:13; 23:11; 28:9).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
109 : 46
Самара
Самарская область
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Петенев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
Самара: Кузнецов, Шейко, Пивцайкин, Михайловский, Саврасов, Минченко, Походяев, Летино, Косяков, Чикарев

Самыми эффективными в составе хозяев стали сразу два баскетболиста — американский центровой Тайрелл Нэльсон и российский разыгрывающий Антон Карданахишвили. Нэльсон записал на свой счёт 19 очков, три подбора, две передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+26». У Карданахишвили 11 очков, шесть подборов, семь передач, пять перехватов и одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».

В составе «Самары» отличился российский защитник Никита Михайловский, в его активе 16 очков, восемь подборов, две передачи и пять потерь при коэффициенте эффективности «+18».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
