Юдин одержал дебютную победу с «Уралмашем». Команда разгромила «Самару» в Единой лиге

В воскресенье, 18 января, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал «Самару». Екатеринбургские баскетболисты в первом матче под руководством Антона Юдина разгромили самарцев со счётом 109:46 (39:13; 19:13; 23:11; 28:9).

Самыми эффективными в составе хозяев стали сразу два баскетболиста — американский центровой Тайрелл Нэльсон и российский разыгрывающий Антон Карданахишвили. Нэльсон записал на свой счёт 19 очков, три подбора, две передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+26». У Карданахишвили 11 очков, шесть подборов, семь передач, пять перехватов и одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».

В составе «Самары» отличился российский защитник Никита Михайловский, в его активе 16 очков, восемь подборов, две передачи и пять потерь при коэффициенте эффективности «+18».