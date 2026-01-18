Скидки
НБА ведёт переговоры с «ПСЖ» о присоединении клуба к НБА в Европе

Комментарии

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер подтвердил интерес лиги к парижскому «ПСЖ» в новом турнире НБА в Европе, который планируется запустить в сезоне-2027/2028. Об этом он заявил в ходе круглого стола с журналистами в Лондоне.

«Они играют на высшем уровне [в футболе] и имеют опыт для управления баскетбольным клубом на высшем уровне, если это их заинтересует. Да, это клуб, с которым мы ведём переговоры», — приводит слова Сильвера издание L'Équipe.

Сильвер отметил, что проект амбициозный, но выполнимый, Париж является рынком, на котором НБА точно хочет присутствовать. Вице-комиссионер лиги Марк Тейтум добавил, что «ПСЖ» обладает интересным уровнем экспертизы в области маркетинга и создания глобального бренда, а также привлекателен партнёрством с брендом Jordan.

Ранее сообщалось, что стоимость франшизы НБА в Европе может достигать $ 1,5 млрд. Сильвер уточнил, что первоначальное финансирование будет поступать от самих клубов-участников. В рамках проекта, который НБА разрабатывает совместно с ФИБА, планируется участие 16 команд: 12 с постоянными лицензиями и четыре — через спортивную квалификацию.

