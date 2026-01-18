«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в Единой лиге

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой краснодарской команды со счётом 95:85.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеремайя Мартин, набравший 26 очков и совершивший два подбора. По 16 очков на свой счёт записали Майк Мур и Би Джей Джонсон.

В составе «Зенита» в шаге от дабл-дабла остановился Трент Фрейзер, на его счету 20 очков и девять результативных передач. 16 очков и восемь подборов в активе Андрея Мартюка.

«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу в Единой лиге подряд. «Зенит» потерпел второе поражение кряду.