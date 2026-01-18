Скидки
«Локомотив-Кубань» — «Зенит», результат матча 18 января 2026, счет 95:85, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в Единой лиге
Комментарии

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой краснодарской команды со счётом 95:85.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
95 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Джонсон, Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Кривых, Воронцевич, Емченко, Шаманич

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеремайя Мартин, набравший 26 очков и совершивший два подбора. По 16 очков на свой счёт записали Майк Мур и Би Джей Джонсон.

В составе «Зенита» в шаге от дабл-дабла остановился Трент Фрейзер, на его счету 20 очков и девять результативных передач. 16 очков и восемь подборов в активе Андрея Мартюка.

«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу в Единой лиге подряд. «Зенит» потерпел второе поражение кряду.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
СМИ отбирают участников Матча всех звёзд Единой лиги — 2026. Выбор «Чемпионата»
