Главная Баскетбол Новости

Юдин прокомментировал разгромную победу «Уралмаша» в матче с «Самарой»

Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (109:46).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
109 : 46
Самара
Самарская область
Уралмаш: Нэльсон - 19, Нэвелс - 17, Эллис - 15, Карданахишвили - 11, Пынько - 8, Писклов - 8, Новиков - 7, Далтон - 7, Герасимов - 7, Даглас - 6, Петенев - 4, Белянков
Самара: Михайловский - 16, Пивцайкин - 7, Саврасов - 7, Шейко - 5, Кузнецов - 3, Косяков - 3, Чикарев - 3, Минченко - 2, Походяев, Летино

«Во-первых, хотел бы поздравить команду с победой. Настраивал ребят на то, чтобы не смотрели, кто против нас играет, чтобы концентрировались на своей игре. Хотел, чтобы подняли темп, более плотную защиту.

В принципе, практически всё, особенно в первой четверти, получилось. И восемь трёхочковых в первой четверти, и много перехватов, и хорошая защита задали тон всей игре. И что радует, как Кирилл сказал, команда не выключалась до последней минуты, несмотря на уже большую разницу в счёте», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

Новости. Баскетбол
