Юдин прокомментировал разгромную победу «Уралмаша» в матче с «Самарой»

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (109:46).

«Во-первых, хотел бы поздравить команду с победой. Настраивал ребят на то, чтобы не смотрели, кто против нас играет, чтобы концентрировались на своей игре. Хотел, чтобы подняли темп, более плотную защиту.

В принципе, практически всё, особенно в первой четверти, получилось. И восемь трёхочковых в первой четверти, и много перехватов, и хорошая защита задали тон всей игре. И что радует, как Кирилл сказал, команда не выключалась до последней минуты, несмотря на уже большую разницу в счёте», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.