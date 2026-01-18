Коновалов объяснил разгромное поражение «Самары» в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (46:109).

«Хорошая игра «Уралмаша». Дебют удался, эмоции тренера понятны. С первых минут было видно агрессию, выдавливание наших игроков из схем. Где-то пытались сыграть индивидуально, но не получилось. 29 потерь — это опять неприятная цифра.

В целом наблюдается истощение наших лидеров. У нас потери в составе, график тяжёлый: восемь игр в этом месяце, и всё время соперник из топов — хороший, крепкий. Не зря «Уралмаш» назвали крепким орешком. У них хорошая ротация», — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги.