Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Коновалов объяснил разгромное поражение «Самары» в матче с «Уралмашем»

Коновалов объяснил разгромное поражение «Самары» в матче с «Уралмашем»
Комментарии

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (46:109).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
109 : 46
Самара
Самарская область
Уралмаш: Нэльсон - 19, Нэвелс - 17, Эллис - 15, Карданахишвили - 11, Пынько - 8, Писклов - 8, Новиков - 7, Далтон - 7, Герасимов - 7, Даглас - 6, Петенев - 4, Белянков
Самара: Михайловский - 16, Пивцайкин - 7, Саврасов - 7, Шейко - 5, Кузнецов - 3, Косяков - 3, Чикарев - 3, Минченко - 2, Походяев, Летино

«Хорошая игра «Уралмаша». Дебют удался, эмоции тренера понятны. С первых минут было видно агрессию, выдавливание наших игроков из схем. Где-то пытались сыграть индивидуально, но не получилось. 29 потерь — это опять неприятная цифра.

В целом наблюдается истощение наших лидеров. У нас потери в составе, график тяжёлый: восемь игр в этом месяце, и всё время соперник из топов — хороший, крепкий. Не зря «Уралмаш» назвали крепким орешком. У них хорошая ротация», — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги.

Сейчас читают:
«Будем искать новый путь». Сказка Вергуна в «Уралмаше» подошла к концу
«Будем искать новый путь». Сказка Вергуна в «Уралмаше» подошла к концу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android